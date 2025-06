La banda del buco non centra la cassaforte

La banda del buco si è dimostrata meno efficace del previsto: il loro tentativo di svaligiare la cassaforte del supermercato DPiù a Misano si è concluso in un completo fallimento. Con un colpo studiato nei minimi dettagli e messo in atto con precisione, i malviventi sono finiti clamorosamente in fumo nella notte tra domenica e lunedì. Ma cosa è realmente accaduto? Scopriamolo insieme.

Un colpo studiato con cura ma finito clamorosamente in fumo quello messo in atto nella notte tra domenica e lunedì da una banda di almeno due o tre persone, entrata in azione poco prima dell’alba con l’obiettivo di svaligiare la cassaforte del supermercato DPiù a Misano. I malviventi, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero presentati sul posto intorno alle 4 del mattino a bordo di una Bmw Station Wagon di colore scuro. Armati di mazze e strumenti da scasso, hanno iniziato a martellare il muro esterno dell’edificio, convinti di trovarsi in corrispondenza del locale in cui era custodita la cassaforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La banda del buco non centra la cassaforte

