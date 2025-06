Kolo Muani Juventus Kalulu chiama il connazionale | Siamo contenti che sia con noi Sul suo contratto vi rispondo così

Nel mondo del calcio, le sorprese non finiscono mai. La Juventus si prepara ad accogliere grandi nomi, tra cui Kolo Muani, mentre Pierre Kalulu si racconta in un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Tra sogni e progetti futuri, il difensore francese ci dà uno sguardo emozionante sul prossimo Mondiale per Club. La passione bianconera si infiamma: siamo certi che questa stagione riserverà grandi emozioni per i tifosi juventini.

Kolo Muani Juventus, Kalulu chiama il connazionale: l’annuncio del difensore francese nell’intervista a La Gazzetta dello Sport. Pierre Kalulu si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. L’intervista del difensore bianconero, già riscattato dalla Juventus, in vista dell’esordio al Mondiale per Club. Ecco le sue parole sul futuro di Kolo Muani. KOLO MUANI – « Randal parla poco del contratto, l’importante è che faccia gol. In una grande squadra come la nostra è fondamentale la competizione interna. Siamo contenti che lui sia con noi: mi piace questa Juventus alla francese ». L’INTERVISTA COMPLETA DI KALULU A LA GAZZETTA DELLO SPORT . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, Kalulu “chiama” il connazionale: «Siamo contenti che sia con noi. Sul suo contratto vi rispondo così»

In questa notizia si parla di: muani - juventus - kalulu - chiama

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Le indiscrezioni, i nomi e i fatti più importanti del mondo Juventus, a tenere banco è la figura del nuovo direttore sportivo. Giuntoli non è più a Torino (in genere per questo tipo di situazioni, ti neutralizzano tutti gli accessi sul posto di lavoro), con la società sta Vai su Facebook

Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2024/2025; Beffa Juve, follia Kalulu. Tudor: Ripartiamo da questa voglia; Pagelle di Lazio-Juventus 1-1: Vecino la riacciuffa nel finale. Kolo Muani non basta, follia di Kalulu.

Juve, Kolo Muani: “Dobbiamo continuare a lavorare. Kalulu? Non ci ho parlato” - Vedremo cosa accadrà ma sono davvero molto felice di essere alla famiglia”. msn.com scrive

Pagelle di Lazio-Juventus 1-1: Vecino la riacciuffa nel finale. Kolo Muani non basta, follia di Kalulu - L’atteggiamento della Vecchia Signora cambia e McKennie pesca subito Kolo Muani per l’1- Segnala sport.virgilio.it