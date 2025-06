Kojima ha modificato Death Stranding 2 | On the Beach a metà sviluppo perché piaceva troppo ai tester

In un mondo videoludico dominato dall’ossessione della perfezione, Hideo Kojima sorprende tutti rallentando lo sviluppo di Death Stranding 2: On the Beach. La ragione? Il gioco era troppo amato dai tester, e lui, con lungimiranza, ha scelto di preservare l’autenticità. Un gesto che dimostra come il vero talento sappia mettere la passione al primo posto. Ma cosa c’è dietro questa scelta inaspettata? Scopriamolo insieme.

In un panorama videoludico dove il successo è spesso misurato con il consenso unanime, Hideo Kojima ha fatto qualcosa di inaudito: ha rallentato lo sviluppo di Death Stranding 2: On the Beach per renderlo meno perfetto. Il motivo? Era troppo apprezzato. A rivelarlo è stato Yoann Lemoine, in arte Woodkid, musicista e collaboratore stretto di Kojima, che ha curato la colonna sonora dinamica del gioco. Durante un'intervista concessa a Rolling Stone, Lemoine ha raccontato un episodio sorprendente: a metà sviluppo, Kojima gli avrebbe detto chiaramente che i test stavano andando "troppo bene" e che questo rappresentava un campanello d'allarme.

