Kiton entra nel mondo della nautica collaborazione con Sacs

In un’epoca in cui i confini tra lusso e avventura si sfumano, Kiton si lancia con audacia nel mondo della nautica, unendo eleganza sartoriale e performance marine grazie alla collaborazione con Sacs. La capsule Knt Marina e la prima boutique a Porto Cervo sono solo l’inizio di un emozionante viaggio che ridefinisce il concetto di stile sulla acqua, portando l’eccellenza napoletana in alto mare.

Una collaborazione con il cantiere nautico Sacs per la creazione di un’imbarcazione, il debutto della capsule collection Knt Marina e l’apertura della prima boutique in Sardegna, affacciata sul waterfront di Porto Cervo. Queste le novità dell’azienda napoletana Kiton annunciate dal suo Ad Antonio De Matteis durante una conferenza stampa a Firenze, alla vigilia di Pitti Uomo 108 (17-20 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze). “In un’epoca in cui l’eccellenza non può più essere confinata al solo prodotto, abbiamo sentito l’esigenza di ampliare la nostra presenza, superando i confini del guardaroba. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: kiton - collaborazione - sacs - entra

SACS e Kiton Presentano Strider 13 KNT: Collaborazione Luxury al Pitti Uomo 2025; Retail a +11% nel trimestre: Kiton entra nel mondo della nautica con Sacs: «Un'esperienza immersiva oltre la sartoria»; Strider 13 KNT x SACS: eleganza sartoriale e potenza sull’acqua.

Kiton entra nel mondo della nautica, collaborazione con Sacs - Una collaborazione con il cantiere nautico Sacs per la creazione di un'imbarcazione, il debutto della capsule collection Knt Marina e l'apertura della prima boutique in Sardegna, affacciata sul waterf ... Si legge su ansa.it

Sacs e Kiton al Pitti Uomo 2025: nasce il nuovo Strider 13 KNT x SACS - In occasione dell’edizione estiva di Pitti Uomo 2025, Sacs e Kiton presentano in anteprima Strider 13 KNT x SACS, una collaborazione che unisce l’expertise nautico di Sacs e il savoir- Segnala pressmare.it