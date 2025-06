Kiss Kiss Way accende Piazza Castello e Torino canta a squarciagola

l’energia in piazza con due giornate di musica, allegria e sorprese che non dimenticherai facilmente. La città si anima, il cuore batte più forte, e Torino si prepara a vivere un’estate indimenticabile sotto il segno della musica e della condivisione. Vieni a scoprire cosa rende questo evento così speciale e lasciati trascinare dall’atmosfera magica di Piazza Castello. È il momento di vivere il vero spirito del Kiss Kiss Way!

Due giornate di musica, sole e sorprese. E poi quella folla compatta, viva, impaziente, che già dal pomeriggio affolla il cuore di Torino. Lo skyline di Piazza Castello, incorniciato dalla luce dorata del tramonto, si trasforma in una grande arena a cielo aperto. È sabato 14 giugno, e il Kiss Kiss Way – we live. you play. sta per prendere vita. Dopo il debutto a Napoli, il tour estivo di Radio Kiss Kiss approda all’ombra della Mole, riportando la musica live nel centro della città. In quarantotto ore, oltre trentamila persone partecipano al villaggio e al concerto gratuito, facendo battere Torino al ritmo di una line up di altissimo livello. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Kiss Kiss Way accende Piazza Castello, e Torino canta a squarciagola

In questa notizia si parla di: kiss - piazza - castello - torino

Concerto gratis Kiss Kiss Way in piazza Plebiscito il 31 maggio: ci sono Serena Brancale, Clara e Tananai - Il 31 maggio, Piazza del Plebiscito si trasformerà in un palcoscenico vivace con il concerto gratuito Kiss Kiss Way 2025.

Oltre 30.000 presenze in due giorni in piazza Castello a Torino per il Kiss Kiss Way Vai su X

Dopo la straordinaria tappa di Napoli, il tour estivo KISS KISS WAY – we live. you play. ha infiammato Piazza Castello a Torino, trasformandola in un’arena di energia e musica condivisa. Un ritorno atteso nel cuore della città: la musica d’estate torna in Piazza Vai su Facebook

Un palco, mille emozioni Kiss Kiss Way accende Piazza Castello, e Torino canta a squarciagola; Piazza Castello chiusa per il concerto gratuito di Kiss Kiss, domenica non si entra neanche a piedi; Kiss Kiss Way accende Piazza Castello, Torino canta sotto le stelle (nonostante caldo e black out).

Kiss Kiss Way accende Piazza Castello, Torino canta sotto le stelle (nonostante caldo e black out) - 000 persone in centro per la serata finale della due giorni di attività ... Segnala torino.corriere.it

La scaletta del concerto di Radio Kiss Kiss 2025 a Torino: l’ordine dei cantanti e gli orari - Questa sera, domenica 15 giugno 2025, torna il Kiss Kiss Way 2025, il tour ufficiale di Radio Kiss Kiss in Piazza Castello a Torino dalle ore 21 ... Da fanpage.it