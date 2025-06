Kimi Antonelli | il futuro campione di Formula 1 secondo Riccardo Patrese

Kimi Antonelli sta rapidamente conquistando il cuore degli appassionati di Formula 1, e Riccardo Patrese non ha dubbi: presto salirà sul gradino più alto del podio. Con un talento innato e una determinazione fuori dal comune, il giovane pilota italiano si avvia a scrivere pagine importanti nella storia dell’automobilismo. E se Patrese, campione e testimone di un’epoca d’oro, vede in lui il futuro, allora il suo successo è quasi scritto.

"Presto Kimi Antonelli vincerà il suo primo Gran Premio. E almeno per me non sarà una sorpresa: questo ragazzo ha tutto per diventare un grande dell’automobilismo.". Riccardo Patrese è stato l’ultimo pilota italiano di F1 ad avvicinarsi al titolo mondiale: nel 1992 chiuse la stagione da vice campione al volante della Williams. Fu battuto solo dal compagno di squadra, il mitico Nigel Mansell. Oggi fa il papà di Lorenzo, promettente driver della Ferrari nelle competizioni Gran Turismo. "Ma ripensando al mio passato non ho rimpianti – racconta l’ex driver patavino –. Ho vissuto la mia epoca, mi sono confrontato con giganti come Lauda, Piquet, Villeneuve, Prost, Senna, Alboreto e appunto Mansell. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net