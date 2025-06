Kimi Antonelli e l’orgoglio di mamma Veronica | Ha coronato il suo sogno ora la maturità

Kimi Antonelli, l’orgoglio di mamma Veronica, ha finalmente coronato il suo sogno: la maturità! A Bologna, il 17 giugno 2025, tra abbracci e sorrisi, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Ma questa non è solo una celebrazione: Andy, come ormai lo chiamano in famiglia (e con un nome scelto con affetto da papà Marco), ha davanti una sfida importante. Se pensate che sia la pista...

Bologna, 17 giugno 2025 – Kimi, anzi, Andy (vedremo poi il perché di questo cambio) è in viaggio. E’ atteso a Bologna. Per festeggiare lo storico terzo posto? Macché, le priorità della famiglia Antonelli sono altre. Perché Andrea Kimi (sgombriamo il campo da equivoci: non c’è alcuna attinenza con Raikkonen, a papà Marco semplicemente piaceva quel nome), che ha preso la patente non da molto, ha davanti un nuovo esame. Se pensate che sia la pista di Monza siete fuori strada. Kimi, anzi Andy, deve sostenere l’esame di maturità. Kimi, in Canada con papà Marco, deve raggiungere a Bologna mamma Veronica e la sorellina Maggie, 10 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli e l’orgoglio di mamma Veronica: “Ha coronato il suo sogno, ora la maturità”

In questa notizia si parla di: kimi - antonelli - orgoglio - mamma

Kimi Antonelli: dalla Terra dei Motori alla Formula Uno con Mercedes - Kimi Antonelli, talento emergente della Formula Uno, rappresenta l'eccellenza emiliana nella terra dei motori.

Damiano Montanari. Survivor · Eye of the Tiger. Pazzesco Kimi Antonelli! Con il terzo posto al GP a Montreal, dopo 16 anni di attesa, a soli 18 anni, riporta sul podio un pilota italiano in F1! Orgoglio italiano e di Bologna! Comune di Bologna #bologna #F1 Vai su Facebook

Kimi Antonelli e l’orgoglio di mamma Veronica: “Ha coronato il suo sogno, ora la maturità”; Kimi Antonelli vola sul bagnato: quarto al debutto in F1 davanti a mamma e papà; Antonelli, orgoglio di papà. “La Ferrari ci disse di no, Kimi è felice in Mercedes”.

Kimi Antonelli e l’orgoglio di mamma Veronica: “Ha coronato il suo sogno, ora la maturità” - La madre: “Lo festeggeremo con un piatto di pasta al ragù, la sua preferita. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Kimi Antonelli, chi è il pilota italiano sul podio del Gp del Canada - Andrea Kimi Antonelli brucia le tappe, in F1 ha debuttato quando non aveva ancora la patente. Secondo msn.com