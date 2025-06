Kimi Antonelli dal podio di F1 agli esami | A scuola come tutti

È la vigilia degli esami per Kimi Antonelli. A Montreal il 'muro dei campioni' non ha infranto la corsa del giovane pilota bolognese. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Kimi Antonelli dal podio di F1 agli esami: “A scuola come tutti”

Kimi Antonelli: dalla Terra dei Motori alla Formula Uno con Mercedes - Kimi Antonelli, talento emergente della Formula Uno, rappresenta l'eccellenza emiliana nella terra dei motori.

