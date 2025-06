Kimi Antonelli all'esame di maturità | Ora devo studiare Non posso arrivarci dopo una sbornia

Kimi Antonelli, il giovane talento della Mercedes, si prepara con determinazione all'esame di maturità. Dopo anni di sacrifici e passione per il motorsport, ora è il momento di mettere alla prova le sue conoscenze e la sua tenacia tra i banchi di scuola. Concentrato e deciso, sa che questa sfida è fondamentale per il suo futuro, e non può permettersi distrazioni o errori. La strada verso il diploma è ormai tracciata: un passo importante verso un domani di successi e soddisfazioni.

Il pilota della Mercedes deve conseguire il diploma presso l'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. "Non posso permettermi di festeggiare, all'esame devo presentarmi bene o mamma non sarebbe contenta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

