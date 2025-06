Kimi Antonelli a scuola raccontato dall'ex preside | A 14 anni chiese di parlare senza i genitori

Kimi Antonelli, il talento emergente della Formula 1, ha già un passato scolastico ricco di sfide e racconti sorprendenti. A soli 14 anni, chiese di parlare con i suoi insegnanti senza la presenza dei genitori, dimostrando una maturità fuori dal comune. L'ex preside dell'Istituto Tecnico Salvemini rivela il percorso complesso e appassionante di un giovane che sta per affrontare l’esame di maturità, tra sogni di velocità e attenzione agli studi. Continua a leggere.

L'ex preside dell'Istituto Tecnico Salvemini, dove domani sosterrà l'esame di maturità il giovanissimo pilota di Formula 1 Kimi Antonelli, ha raccontato a Fanpage.it il percorso scolastico dell'atleta che per cinque anni si è diviso tra le piste e i banchi di scuola.

Kimi Antonelli, talento emergente della Formula Uno, rappresenta l'eccellenza emiliana nella terra dei motori.

Kimi Antonelli è partito alla grande, ma le ultime tre gare sono state assai negative. Alla vigilia del GP Canada il pilota italiano ha parlato del rapporto con il padre e del mondo della Formula 1: "È come essere in una vasca piena di squali che sono pronti a

A Montreal il 'muro dei campioni' non ha infranto la corsa del giovane pilota bolognese verso il primo podio in Formula 1

Il talento bolognese della Mercedes sta ultimando il suo percorso di studi all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno