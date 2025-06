Killer morto c' è un video acquisito dalla procura Adesso è caccia ai bossoli

Si infittisce il mistero sulla tragica sparatoria a Carosino, dove il killer è stato ormai identificato e un video acquisito dalla procura apre nuove piste investigative. Ora, la caccia ai bossoli e le rilevazioni metriche sul luogo dell’ultimo drammatico episodio sono al centro delle indagini, mentre gli specialisti del Genio lavorano sul terreno. La verità sta emergendo, passo dopo passo, in un caso che scuote l’intera comunità.

Rilevazioni metriche sul luogo dell?ultima sparatoria costata la vita al 59enne di Carosino Michele Mastropietro. E accertamenti sul terreno affidati agli specialisti del Genio.

