Khamenei prova a salvarsi | un salvacondotto russo per arrivare in segreto a Mosca Netanyahu | Ucciderlo porterà la pace

In un clima di tensione internazionale, le mosse di Khamenei cercano di ottenere un salvacondotto russo per un segreto viaggio a Mosca, mentre Netanyahu si prepara a una mossa decisiva. La posta in gioco è alta: l’uccisione di Ali Khamenei come possibile passo verso la pace. Ma cosa ci attende davvero in questa intricata partita di potere e diplomazia?

Benjamin Netanyahu questa volta non ha usato troppi giri di parole. Ai microfoni di Abc News, rispondendo a una domanda sul presunto veto Usa all?uccisione di Ali Khamenei, il premier.

Gaza, Khamenei attacca Netanyahu e Trump: “Catastrofe umanitaria nella Striscia, mondo islamico combatta gang sionista e complicità Usa” - In un clima di crescente tensione, il leader iraniano Ali Khamenei punta il dito contro Netanyahu, Trump e gli Stati Uniti, responsabili, a suo avviso, di contribuire alla catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza.

