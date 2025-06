Khamenei nel mirino di Israele L’ayatollah in un bunker con il figlio Studia la fuga a Mosca come Assad

Un’ombra avvolge il destino di Khamenei, ormai rifugiato in un bunker con il figlio, mentre Teheran si interroga sul suo stato di salute e le sue prossime mosse. La sua fuga, simile a quella di Assad, solleva interrogativi enormi sulle sorti della leadership iraniana in un momento di tensione crescente. Sarà l’inizio di una nuova era o solo un episodio temporaneo? La risposta si nasconde dietro il silenzio che avvolge il generale.

Roma, 17 giugno 2025 – Da Guida suprema a guida clandestina, forse anche leader in fuga. Sta di fatto che, da ore, dall'ayatollah, Ali Khamenei, non si sa più nulla. Un vero e proprio 'giallo' che circonda la sorte dell'uomo che, fino a venerdì scorso, era il numero uno alla guida della Repubblica Islamica, l'unico che, forse per la sua tarda età (sarebbe anche malato e appare raramente in video), gli israeliani non avevano ancora cercato di eliminare. Fino allo scorso fine settimana. Ali Khamenei nel mirino di Israele, trasferito in un bunker con la famiglia. "Trump ha posto il veto sulla sua uccisione".