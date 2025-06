Khamenei assediato i poteri di guerra ai Pasdaran | Israele elimina il nuovo capo di Stato maggiore iraniano

La tensione tra Iran e Israele raggiunge nuovi livelli di escalation, con Khamenei sotto assedio e i poteri di guerra ai Pasdaran strettamente controllati. Israele minaccia di eliminarlo, mentre Donald Trump avverte sulla sua posizione nascosta. In un clima di crescente incertezza, la Guida suprema si protegge nel bunker, trasferendo parte del suo potere ai militari. La partita si fa sempre piĂą pericolosa e ad alto rischio di escalation globale.

Si stringe il cerchio attorno ad Ali Khamenei. Israele non nasconde l’intenzione di ucciderlo e Donald Trump lo avverte: «Sappiamo dove si nasconde. Ma per ora non lo uccideremo». Nascosto in un bunker con la famiglia, la Guida suprema avrebbe giĂ trasferito alcuni dei suoi poteri esecutivi ai Pasdaran proprio per le difficoltĂ a gestire la linea di comando dal suo nascondiglio, riferisce Iran. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Khamenei assediato, i poteri di guerra ai Pasdaran: Israele elimina il nuovo capo di Stato maggiore iraniano

In questa notizia si parla di: khamenei - poteri - pasdaran - israele

Riunione alla Casa Bianca per decidere se entrare in guerra. Khamenei trasferisce poteri esecutivi ai pasdaran | La diretta - L’attenzione mondiale si infiamma con una sessione densa di tensioni alla Casa Bianca, mentre Khamenei trasferisce i poteri ai Pasdaran e raid israeliani scuotono il Medio Oriente.

IN IRAN I GIOVANI IN FESTA PER L’ATTACCO AI PASDARAN, STUDENTI E OPPOSITORI CONTRO KHAMENEI: “SIETE VOI IL NOSTRO ISIS”. SI INVOCA IL CAMBIO DI REGIME Mariano Giustino su Il Riformista del 14 Giugno 2025 Israele sta passeggiand Vai su Facebook

Iran sotto attacco di 60 aerei di Israele. Media: «Poteri ai Pasdaran». Media Usa: «Il presidente valuta un attacco»; Media, 'Khamenei trasferisce i poteri esecutivi ai pasdaran'; Medioriente, è guerra tra Israele e Iran: le news in diretta.

Khamenei assediato, trasferiti i poteri di guerra ai Pasdaran: significato e cosa cambia per il regime - Israele non nasconde l'intenzione di ucciderlo e Donald Trump lo avverte: «Sappiamo dove si nasconde. ilmessaggero.it scrive

Riunione alla Casa Bianca per decidere se entrare in guerra. Khamenei trasferisce poteri esecutivi ai pasdaran | La diretta - escalation: la dichiarazione è stata firmata anche da Donald Trump, in un primo momento cont ... Lo riporta msn.com