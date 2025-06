Khaby Lame riappare sui social dopo l’arresto negli Usa La gag con l’asso del calcio brasiliano Neymar che progetta il ritorno in Europa – Il video

Dopo un periodo di silenzio e polemiche, Khaby Lame riappare sui social in grande stile, facendo ancora una volta centro con la sua gag iconica. Questa volta coinvolge il celebre Neymar Jr., in un divertente scherzo tra sogno e realtà che lascia tutti a bocca aperta. Un video brillante che dimostra come il suo talento nel creare contenuti semplici e coinvolgenti possa superare ogni ostacolo. Non perdete l’ultimo capitolo della sua incredibile storia!

Dopo giorni di silenzio e polemiche, Khaby Lame torna a far parlare di sé, questa volta nel modo che lo ha reso celebre: una gag semplice, silenziosa e diretta che lo vede protagonista insieme alla star del calcio brasiliano Neymar Jr. Il tiktoker italiano dribbla il fenomeno brasiliano, salvo poi svegliarsi e rendersi conto che era tutto un sogno: «È stato un bel sogno.stavo dribblando Neymar. Poi mi sono svegliato e mi ha detto “vammi a prendere dell’acqua”», si legge. La clip ha subito attirato milioni di visualizzazioni, segnando il ritorno ufficiale di Khaby Lame sulla scena digitale dopo una settimana turbolenta. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: khaby - lame - calcio - brasiliano

