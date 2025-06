Ketamina e morte di Matthew Perry | medico californiano si dichiara colpevole

La triste vicenda di Matthew Perry scuote ancora il mondo dello spettacolo e solleva importanti questioni sulla lotta all’abuso di sostanze. Recentemente, un medico californiano si è dichiarato colpevole di aver fornito illegalmente ketamina all’attore poco prima della sua morte. Questa rivelazione apre un capitolo cruciale nella lotta contro i network clandestini di droga, evidenziando quanto sia complesso e delicato il tema dell’uso controverso della ketamina. La ketamina...

Un medico californiano, Salvador Plasencia, si è dichiarato colpevole di aver fornito illegalmente ketamina all’attore Matthew Perry, poco prima della sua morte per overdose accidentale il 28 ottobre 2023. La notizia è stata confermata dai procuratori federali degli Stati Uniti e segna un importante passo nel processo legale che coinvolge un presunto “network clandestino” di fornitori della sostanza. La ketamina e l’uso controverso. La ketamina è un anestetico usato in ambito clinico anche per trattare la depressione, ma il suo utilizzo ricreativo è da tempo al centro di controversie. Nel caso di Matthew Perry, l’attore stava assumendo ketamina regolarmente sotto prescrizione medica per la sua depressione, ma avrebbe cercato dosi supplementari non autorizzate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ketamina e morte di Matthew Perry: medico californiano si dichiara colpevole

