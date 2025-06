Kennedy ribalta la sanità americana | Basta autorizzazioni a farmaci e vaccini senza studi seri

In un momento di grande fermento politico e sociale negli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr. scuote il sistema sanitario con accuse che rivelano una frattura profonda tra le istituzioni e il pubblico. La sua battaglia contro le autorizzazioni senza studi approfonditi su farmaci e vaccini mette in discussione decenni di politiche sanitarie consolidate. Ma cosa significa davvero questa sfida per il futuro della salute americana? È solo l’inizio di un dibattito destinato a cambiare le regole del gioco.

Nel cuore del dibattito politico statunitense si è aperta una frattura netta. Un fronte polemico che divide istituzioni, scienza e opinione pubblica. Da una parte il consolidato sistema sanitario e burocratico, dall’altra una voce che da mesi agita le fondamenta dell’establishment. È la voce di Robert F. Kennedy Jr., candidato presidenziale indipendente e figura centrale di un’ondata critiche nei confronti delle politiche sanitarie degli ultimi anni. Leggi anche: Kennedy Jr licenzia il comitato sulle vaccinazioni: “Gravi conflitti di interesse” In un momento in cui la fiducia pubblica nelle autorità mediche è ancora segnata dagli strascichi della pandemia, Kennedy ha scelto di fare leva proprio sulle zone d’ombra rimaste irrisolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Kennedy, ribalta la sanità americana: “Basta autorizzazioni a farmaci e vaccini senza studi seri”

