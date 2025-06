Keir Starmer annuncia nuove sanzioni britanniche contro la Russia al vertice G7

In un gesto deciso al vertice G7 in Canada, il primo ministro britannico Keir Starmer annuncia nuove sanzioni contro la Russia, in risposta agli ultimi raid ucraini e alle attività della "flotta fantasma". Questi provvedimenti mirano a colpire 4 individui, sei entità e una ventina di navi coinvolte nel sostegno alle operazioni russe, segnando un ulteriore passo nella strategia internazionale di pressione. La sfida è aperta: l’Europa si prepara a rispondere con fermezza.

Il primo ministro Keir Starmer ha annunciato nuove sanzioni britanniche contro la Russia a margine del vertice G7 in Canada e sullo sfondo degli ultimi raid di Mosca contro l' Ucraina condannati da Londra. L'ennesimo pacchetto - si legge sul sito del governo del Regno - prende di mira 4 individui, sei entità e una ventina di navi impegnate secondo il Regno nelle attività della cosiddetta flotta fantasma che aiuta la Russia a ricevere forniture in settori come "l'elettronica". "Dobbiamo incrementare la pressione economica su Vladimir Putin " per spingerlo a "essere serio sulla pace", le parole di Starmer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Keir Starmer annuncia nuove sanzioni britanniche contro la Russia al vertice G7

