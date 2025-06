Kazakistan | inaugurato Anno del turismo cinese

Il Kazakistan inaugura con entusiasmo l’Anno del Turismo Cinese, un ponte culturale e turistico tra due paesi ricchi di storia e tradizioni. La cerimonia al Museo Nazionale ha riunito circa 300 ospiti, sottolineando l’importanza di rafforzare i legami tra Cina e Kazakistan. Con discorsi di figure di spicco come il ministro Sun Yeli e Myrzabosynov, l’evento segna l’inizio di un anno di opportunità e scoperte condivise tra le due nazioni. Tra i momenti salienti dell’“Anno del turismo cinese” in...

La cerimonia di apertura dell'”Anno del turismo cinese” in Kazakistan si e’ tenuta ieri presso il Museo nazionale del Kazakistan, con la partecipazione di circa 300 ospiti provenienti da Cina e Kazakistan. Il ministro cinese della Cultura e del Turismo Sun Yeli e il ministro kazako del Turismo e dello Sport Yerbol Myrzabosynov hanno pronunciato dei discorsi in occasione dell’evento. Tra i momenti salienti dell'”Anno del turismo cinese” in Kazakistan, nello stesso giorno e’ stata inaugurata anche la mostra “La seta e la Via della seta: dalla Cina al Kazakistan” al Museo nazionale. La mostra e’ divisa in tre sezioni, “L’origine della seta”, “La via della seta” e “L’uso della seta”, con l’obiettivo di mostrare la ricchezza storica e lo sviluppo moderno della cultura della Via della seta, nonche’ l’amicizia e lo scambio culturale tra la Cina e i Paesi lungo la Via della seta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it