Kazakistan | esploriamo asse centrale di Astana in 60 secondi

Scopri l'asse centrale di Astana, il cuore pulsante del Kazakistan, in soli 60 secondi! Unisciti a Xinhua in un viaggio tra gli edifici simbolo che rappresentano la modernità e la storia di questa affascinante capitale. Durante il secondo Vertice Cina-Asia centrale, esploreremo insieme le meraviglie architettoniche che rendono Astana un crocevia di culture e innovazione. Non perdere questa breve ma intensa immersione!

Unisciti a Xinhua per scoprire gli edifici simbolo lungo l'asse centrale di Astana, in Kazakistan, dove si sta svolgendo il secondo Vertice Cina-Asia centrale.

