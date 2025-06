Kaufmann Ford ha agito con freddezza | strangola la figlia nasconde i corpi e depista le indagini Il gip ipotizza un duplice omicidio

La tragica scoperta a Villa Pamphili scuote Roma: Francis Kaufmann, conosciuto come Ford, è sospettato di aver commesso un orrendo duplice omicidio, agendo con freddezza e crudeltà. La sua difficile vicenda evidenzia un quadro inquietante, in cui si mescolano mistero e dolore, lasciando la comunità sgomenta. Ora, le indagini proseguono per fare luce su questa drammatica vicenda e portare giustizia alle vittime.

Svolta nell?inchiesta sul drammatico ritrovamento avvenuto a Villa Pamphili, a Roma: Francis Kaufmann, alias Ford, è accusato dell'omicidio di una bambina di sei mesi, con ogni. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Kaufmann (Ford) ha agito con freddezza: strangola la figlia, nasconde i corpi e depista le indagini». Il gip ipotizza un duplice omicidio

In questa notizia si parla di: kaufmann - ford - agito - freddezza

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

«Kaufmann (Ford) ha agito con freddezza: strangola la figlia, nasconde i corpi e depista le indagini». Il gip.

«Kaufmann (Ford) ha agito con freddezza: strangola la figlia, nasconde i corpi e depista le indagini». Il gip ipotizza un duplice omicidio - Svolta nell’inchiesta sul drammatico ritrovamento avvenuto a Villa Pamphili, a Roma: Francis Kaufmann, alias Ford, è accusato dell'omicidio ... Secondo msn.com

Villa Pamphili, gli inganni di Francis Kaufmann – Rexal Ford. Il produttore: «Mi chiese aiuto per un film, arrivò con la donna e la bambina» - Il 46enne, cittadino americano, negli Stati Uniti è stato arrestato cinque volte per violenza domestica e aggressioni. Da vanityfair.it