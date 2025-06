Kate Middleton sceglie di nuovo un total white per la sfilata Garter Day

Kate Middleton incanta ancora una volta con il suo impeccabile stile, scegliendo un sofisticato total white per la sfilata Garter Day a Windsor. La regina di eleganza ha optato per un raffinato abito midi in bouclé, arricchito da dettagli ricercati e accessori di alta classe. Un look che incarna grazia e modernità , lasciando tutti senza fiato. Ma cosa rende questa scelta così speciale? Scopriamolo insieme.

Per presenziare insieme al marito William al Garter Day, cerimonia annuale dell’Ordine della Giarrettiera a Windsor, Kate Middleton ha catturato l’attenzione con un elegante total white. La reale ha scelto un abito midi in bouclé testurizzato di Self-Portrait composto da giacca con cintura e gonna fluida. La mise è stata completata con cappello a tesa larga di Sean Barrett, décolleté in suede firmate Gianvito Rossi e clutch coordinata di Strathberry. La principessa ha già indossato questo capo in precedenza, l’ultima volta l’8 maggio per il concerto a chiusura delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Kate Middleton sceglie (di nuovo) un total white per la sfilata Garter Day

