kate middleton la collana di perle vintage e la clutch che tutte vogliono

Kate Middleton incanta con la sua eleganza senza tempo alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, sfoggiando una collana di perle vintage e una clutch che tutte desiderano. La principessa mette in risalto il suo stile raffinato, svelando il significato nascosto dietro ogni dettaglio del suo look. Ma qual è il vero messaggio nascosto dietro questa scelta glamour? Scopriamolo insieme, perché ogni suo accessorio racconta una storia unica...

Kate Middleton era semplicemente magnifica alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera che si è svolta nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Kate Middleton, il significato segreto del suo look. Kate Middleton ha optato per un look bianco, più precisamente crema, per il Garter Day. Soprattutto la Principessa del Galles ha scelto di riciclare abito e accessori. Niente di quello che ha indossato alla cerimonia dell’antico ordine era nuovo. Kate non ha voluto sembrare eccessiva, evitando di mostrarsi in pubblico a 48 ore di distanza con due look mai indossati prima. Da qui l’idea di riciclare l’abito-blazer di Self Portrait. 🔗 Leggi su Dilei.it