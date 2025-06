Kalulu | Siamo felici di essere al Mondiale per Club È una competizione che scopriremo! Riscatto? Era già tutto programmato…

Kalulu, protagonista della Juventus, si prepara con entusiasmo all'esordio nel Mondiale per Club 2023. Dopo il riscatto ufficiale e le parole di fiducia, il difensore francese condivide le sue emozioni e le aspettative per questa prestigiosa competizione. La sfida si fa sempre più vicina, e l’Italia attende con ansia di scoprire il destino di una squadra determinata a riscattarsi e a scrivere un nuovo capitolo di storia calcistica.

Kalulu si racconta: l’intervista del difensore francese riscattato ufficialmente dalla Juventus. Le sue parole all’antivigilia dell’esordio nel Mondiale per Club. Pierre Kalulu si racconta a Sport Mediaset. L’intervista del difensore bianconero, già riscattato dalla Juventus, in vista dell’esordio al Mondiale per Club. MONDIALE PER CLUB – « È molto importante per noi questa nuova competizione. È un Mondiale comunque, anche se di club, e siamo felici di essere i primi a partecipare a questa competizione. È una competizione che scopriremo, ma dentro il campo poi sarà solo calcio. Lì ogni pensiero passa e pensi solo a giocare ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu: «Siamo felici di essere al Mondiale per Club. È una competizione che scopriremo! Riscatto? Era già tutto programmato…»

In questa notizia si parla di: kalulu - mondiale - club - siamo

Mondiale per Club, non solo Inter e Juve: da Acerbi De Bruyne a Di Maria e Kalulu, chi rischia di non partecipare - Il Mondiale per club 2025 rischia di non coinvolgere anche club come Inter e Juve, con vari campioni come Acerbi, De Bruyne, Di Maria e Kalulu in forse.

A 22 anni l’ex centrocampista rossonero era titolare nella Nazionale che perse la finale con il Brasile a Pasadena, nello stadio in cui l’Inter esordirà questa notte nel Mondiale per club. “Segnai il primo rigore tirato da professionista. Con quella sconfitta convivo Vai su Facebook

Kalulu ha le idee chiare: vuole vincere con la #Juventus Vai su X

Juventus, Kalulu: Mai avuto dubbi sul riscatto, Mondiale per Club? Siamo qui per vincere; Kalulu: Per vincere questo Mondiale rinuncerei a un anno di ferie; La promessa di Kalulu: Per vincere il Mondiale per Club con la Juventus rinuncerei ad un anno di ferie.

Juventus, Kalulu: "Mai avuto dubbi sul riscatto, Mondiale per Club? Siamo qui per vincere" - Dopo il riscatto esercitato dalla Juventus, Pierre Kalulu esprime tutta la sua voglia di partecipare al Mondiale per Club. Secondo informazione.it

Kalulu: “Vincere il Mondiale per club vale più di una vacanza. Girerò il mondo a fine carriera” - WHITE SULPHUR SPRINGS – La Juventus si avvicina al debutto nel Mondiale per club: per la partita contro gli emiratini dell'Al Ain, in programma quando in Italia saranno le 3 della notte tra martedì e ... Riporta informazione.it