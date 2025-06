Juvntus Kalulu carica la squadra

Pierre Kalulu, il giovane difensore della Juventus, infonde entusiasmo e determinazione nella squadra con la sua carica positiva. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il francese si apre sul suo percorso, dal riscat dal Milan al sogno di indossare la maglia della Francia e di conquistare il Mondiale per Club. La passione e la fiducia in sé stesso lo rendono un pilastro fondamentale nel progetto bianconero, pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, si racconta con entusiasmo a La Gazzetta dello Sport. Sul riscatto dal Milan, non ha mai dubitato: "Ho sempre avuto fiducia nel mio lavoro". La dirigenza bianconera ha puntato su di lui

Juventus, Kalulu suona la carica: "Rinuncerei alle vacanze pur di vincere il Mondiale per Club" - A poche ore dall'esordio nel Mondiale per Club contro l'Al Ain, il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha rilasciato un'interivsta a TuttoSport, nel corso della quale ha parlato dell'inizio della n ... Si legge su informazione.it

Juventus, Kalulu: "Mai avuto dubbi sul riscatto, Mondiale per Club? Siamo qui per vincere" - Dopo il riscatto esercitato dalla Juventus, Pierre Kalulu esprime tutta la sua voglia di partecipare al Mondiale per Club. Come scrive informazione.it