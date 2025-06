Juventus Women manca solo l’ufficialità per l’arrivo di Cambiaghi | l’attaccante ha salutato con questo messaggio l’Inter – FOTO

La Juventus Women si prepara ad accogliere un nuovo talento: Michela Cambiaghi, pronta a vestire i colori bianconeri dopo aver salutato l’Inter. L’attaccante classe 1996 ha già lasciato un messaggio di arrivederci sui social, segnando l’ultimo passo prima dell’ufficialità. Con il suo arrivo, la squadra rafforza il suo attacco e si avvicina sempre più all’obiettivo stagionale. La novità è ormai alle porte: l’emozione cresce!

Juventus Women, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Cambiaghi: la FOTO con il messaggio dell'attaccante. Michela Cambiaghi è sempre più vicina alla Juventus Women. L'attaccante ha salutato l' Inter e si appresta nei prossimi giorni a diventare una nuova calciatrice bianconera, come raccontato da . La foto e il messaggio della classe 1996. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Cambiaghi (@michelacambiaghi) MESSAGGIO – «Cara Inter, che dire se non grazie? Sono arrivata in punta di piedi e mi hai accolta facendomi sentire subito a casa. Sin dal primo giorno hai riposto fiducia in me e sin dalla prima volta che ho indossato questa maglia ne ho capito l'importanza.