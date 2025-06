Juventus Women l’ex Hurtig torna in Serie A femminile | ecco dove giocherà

Lina Hurtig, ex stella della Juventus Women, torna in Italia per riaccendere l’entusiasmo nel calcio femminile. Dopo aver lasciato un segno importante in bianconero, ora la talentuosa svedese si prepara a indossare la maglia della Fiorentina, portando tutta la sua esperienza e passione nel massimo campionato italiano. Un ritorno atteso che promette emozioni e grandi sfide: il calcio femminile italiano si arricchisce di una nuova protagonista.

Juventus Women, adesso è ufficiale: l'ex bianconera Lina Hurtig torna nella Serie A femminile e giocherà in quella squadra. Il comunicato. Lina Hurtig "riannoda" il filo con la Serie A femminile. L'ex jolly offensivo della Juventus Women torna in Italia per giocare con la maglia della Fiorentina. Ecco la nota ufficiale del club viola, che annuncia il ritorno della svedese nel Belpaese. COMUNICATO – « ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Svedese Lina Hurtig. ».

L'ex Juventus Women Hurtig passa alla Fiorentina - La Fiorentina, tramite il proprio sito ufficiale, annuncia l'acquisto, per la squadra femminile, di Lina Hurtig, ex attaccante svedese della Juventus Women, nell'ultima stagione in ... Lo riporta tuttojuve.com

