Juventus Women deciso il futuro di Sobal | dove giocherà dopo il prestito a Brescia

Juventus Women ha deciso il destino di Magdalena Sobal, la giovane promettente attaccante polacca classe 2004 che ha brillato in Serie B con Brescia. Dopo aver conquistato il titolo di capocannoniere, il suo futuro non sarà in Serie A femminile, ma si prospetta un nuovo prestito oneroso. La decisione apre una nuova avventura per Sobal, destinata a crescere ulteriormente in un altro contesto, consolidando il suo talento e il suo ruolo nel panorama del calcio femminile.

di Mauro Munno . La giovane polacca ha stupito in Serie B. È stata capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie B col Brescia ma il futuro di Magdalena Sobal non sarà in Serie A femminile. Come appreso da .com l’attaccante polacca classe 2004 è destinata a una nuova esperienza in prestito, oneroso, sempre dalla Juventus Women che la prelevò un’estate fa dal Pogon Tczew. Sobal giocherà la prossima stagione in Svizzera al Servette, uno dei club coinvolti su invito nell’ultimo networking Day in cui la società bianconera ha presentato i propri giovani talenti a potenziali interlocutori di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, deciso il futuro di Sobal: dove giocherà dopo il prestito a Brescia

