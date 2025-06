Juventus Wesley nuovo obbiettivo per la fascia

La Juventus si concentra sul futuro e punta forte su Wesley França, talento brasiliano del Flamengo nato nel 2003. Con Damien Comolli alla guida delle strategie di mercato, il club mira a rafforzare la fascia destra con un giovane già pronto a fare la differenza. Un investimento che potrebbe cambiare le carte in tavola e portare nuovi stimoli alla rosa bianconera. La prossima stagione promette grandi sorprese, e Wesley potrebbe essere il protagonista principale.

