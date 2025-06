juventus vlahovic spinge per il milan

Dusan Vlahovic, protagonista di rumors infuocati, potrebbe cambiare casacca e approdare al Milan, suscitando entusiasmo tra i tifosi rossoneri. La sua volontà di rinnovare la carriera sotto la guida di Massimiliano Allegri apre nuovi scenari di mercato e stimola discussioni appassionate. Con il contratto in scadenza nel 2026, la trattativa si presenta complessa ma ricca di potenziale. La svolta si avvicina: quale sarà il futuro del bomber serbo?

Vlahovic spinge per il Milan Dusan Vlahovic, stella della Juventus, potrebbe lasciare Torino per il Milan. Secondo il Corriere della Sera, l'attaccante serbo desidera vestire la maglia rossonera, attratto dalla possibilità di ritrovare Massimiliano Allegri, ora tecnico del Milan. Il contratto di Vlahovic, in scadenza nel 2026, rappresenta un problema