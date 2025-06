Juventus Under 16 alla scoperta dell’Empoli | la finalista che i ragazzi di mister Grauso affronteranno lunedì 23 giugno per salire sul tetto d’Italia Il focus sugli azzurri

La Juventus Under 16 si prepara a vivere un emozionante momento di storia, sfidando l’Empoli nella finale scudetto il 23 giugno a Frosinone. Un percorso ricco di talento e determinazione che ha portato i giovani bianconeri a dominare il campionato, culminando in una vittoria storico contro la Roma. Ora, sotto gli occhi di tutto, si aprono le porte di un sogno da conquistare: salire sul tetto d’Italia e lasciare il segno nel calcio giovanile.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, focus sull’Empoli finalista coi bianconeri per lo Scudetto: percorso e talenti da monitorare, ecco che squadra è quella toscana. I dettagli sul gruppo di mister Polverini. La splendida vittoria per 3-1 ai danni della Roma ha permesso alla Juventus Under 16 di Grauso di ottenere il pass per la finale scudetto prevista a Frosinone il 23 giugno 2025. I bianconeri reduci da una strepitosa stagione affronteranno l’ Empoli, uno dei migliori club italiani in materia di settore giovanile. Ecco quindi un focus sui toscani, con percorso effettuato e migliori talenti da monitorare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 16, alla scoperta dell’Empoli: la finalista che i ragazzi di mister Grauso affronteranno lunedì 23 giugno per salire sul tetto d’Italia. Il focus sugli azzurri

