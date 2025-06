Juventus Tudor si prepara per il debutto al Mondiale

La Juventus di Igor Tudor si appresta a vivere un momento storico con il debutto al Mondiale per Club 2025, un evento che infiamma l’entusiasmo dei tifosi e mette in evidenza il talento di stelle come Kenan Yildiz e Francisco Conceição. Mentre il countdown verso la sfida contro l’Al-Ain il 19 giugno si fa più intenso, l’intera squadra si prepara a scrivere una pagina indimenticabile. La strada verso la gloria è ormai tracciata.

Tudor pronto per il debutto al Mondiale La Juventus di Igor Tudor si avvicina con entusiasmo all'esordio nel Mondiale per Club 2025, pronta a sfidare l'Al-Ain il 19 giugno. Kenan Yildiz, stella turca, incanta con il suo talento e illumina gli allenamenti. Francisco Conceição, con il suo estro, crea pericoli

Tudor prepara il debutto contro l'Al Ain: dubbi su modulo e Locatelli. In difesa c'è Rugani - Tudor si prepara alla sfida cruciale contro l'Al Ain, con dubbi sul modulo e Locatelli in difesa al fianco di Rugani nel 3-2-3.

Juventus-Al-Ain: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario e telecronaca - La Juventus di Igor Tudor è pronta a scendere in campo e a debuttare nel nuovo Mondiale per club organizzato dalla FIFA negli Stati Uniti. Secondo msn.com

Juventus pronta per l’esordio al Mondiale per Club: tutte le scelte di Tudor - La Juventus si prepara al debutto nel Mondiale per Club, con l'esordio contro l'Al Ain programmato nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno. Segnala thesocialpost.it