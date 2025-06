Juventus rinnovo fino al 2038 con Adidas

La Juventus e Adidas continuano a scrivere un capitolo storico insieme: il club bianconero ha annunciato un rinnovo di partnership fino al 2038, rafforzando il legame iniziato nel 2015. Un accordo da circa 408 milioni di euro che non solo garantisce stabilità finanziaria, ma conferma anche la crescita delle ambizioni europee della squadra. Questo nuovo capitolo aprirà sicuramente nuove sfide e opportunità per la Juventus, consolidando il suo ruolo di protagonista nel calcio internazionale.

La Juventus ha annunciato il rinnovo della partnership con Adidas fino al 2038, consolidando un sodalizio iniziato nel 2015. L'accordo, rivelato da 2Talks e confermato dal club, porterà nelle casse bianconere circa 408 milioni di euro

