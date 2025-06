Juventus prezzo alto e concorrenza | il punto su Wesley | CMIT

Wesley, talento brasiliano del Flamengo, si conferma uno dei profili più ambiti sul mercato internazionale. Dopo una stagione di successo e una presenza costante in panchina nella vittoria contro l’Espérance, il suo valore cresce di giorno in giorno. La Juventus monitora attentamente la situazione, ma tra prezzo elevato e concorrenza agguerrita, il futuro del calciatore resta incerto. Ecco il punto sulla situazione di Wesley e le possibili mosse delle grandi squadre europee.

In panchina per tutta la gara nella vittoria del Flamengo per 2-0 contro l’Espérance di Tunisi, Wesley rimane uno dei profili maggiormente apprezzati sul mercato. Vicinissimo all’Atalanta la scorsa estate, quando l’affare saltò solamente perché il club carioca non voleva liberarlo prima della Coppa Libertadores, l’esterno destro è nel mirino di numerosi club europei. Juventus, prezzo alto e concorrenza: il punto su Wesley CM.IT (Lapresse) – calciomercato.it In Italia, mesi fa si è parlato di un interessamento del Milan, mentre sono di queste ore le indiscrezioni che parlano di un monitoraggio scrupoloso da parte della Juventus durante il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it