Juventus piace Wesley del Flamengo

La Juventus sonda il talento brasiliano Wesley del Flamengo, giovane promessa classe 2003, con l'obiettivo di rafforzare la rosa di Igor Tudor. Damien Comolli, nuovo direttore generale bianconero, vede nel terzino destro una pedina perfetta per il sistema tattico Juventus. Con le trattative in corso e sfide mondiali all’orizzonte, il futuro di Wesley si prospetta sempre più vicino a Torino, aggiungendo un tocco di freschezza e potenziale alla squadra.

Juventus su Wesley França, terzino destro del Flamengo, classe 2003. Damien Comolli, nuovo direttore generale bianconero, vede nel giovane brasiliano un rinforzo ideale per il 3-4-2-1 di Igor Tudor. I due club, impegnati nel Mondiale per Club

Wesley Juventus, nuova idea per la fascia! Possibile incontro con il Flamengo già negli USA. L’indiscrezione e tutti i dettagli - La Juventus pensa in grande per rafforzare la fascia destra: potrebbe arrivare Wesley, giovane talento brasiliano del Flamengo, già nel giro della Nazionale.

Gazzetta - La Juventus su Wesley: possibile un incontro con il Flamengo negli USA; Juventus su Wesley, l'esterno perfetto per Tudor: lo mandano Danilo e Alex Sandro; Chi è Wesley, il talento brasiliano nel mirino della Juventus.

Juventus su Wesley: terzino del Flamengo nel mirino bianconero - La Juventus punta su Wesley: il terzino del Flamengo, classe 2003, piace a Commoli. Scrive europacalcio.it

Juventus su Wesley, l'esterno perfetto per Tudor: lo mandano Danilo e Alex Sandro - Secondo la Gazzetta dello Sport, si tratta di una pista destinata a scaldarsi sempre. Riporta msn.com