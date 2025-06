Juventus McKennie e Weah show | i due bianconeri rispondono così ad alcune domande curiose Risate assicurate con Weston – VIDEO

Preparati a ridere e scoprire il lato più spontaneo di Juventus con McKennie e Weah! In un divertente format targato DAZN, i due bianconeri si svelano tra domande curiose, risate e confidenze che lasceranno il pubblico senza parole. Dalla cucina italiana al confronto tra sport americani ed europei, il loro racconto è tutto da gustare. Non perdere il video: le risposte più sorprendenti ti aspettano!

Juventus e DAZN pubblicano un video in cui Timothy Weah e Weston McKennie si sfidano in una serie di domande curiose, rivelando alcune "hot takes" che faranno discutere. Dalla cucina italiana, che McKennie definisce "poco varia", al confronto tra sport USA ed Europa, i due bianconeri si raccontano senza filtri in vista dell'inizio del Mondiale per Club. Tra i temi affrontati, anche cosa prenderebbero dal sistema sportivo americano: la sosta lunga della MLS e i championship rings per celebrare i titoli vinti.

