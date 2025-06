Juventus | Mbangula addio vicino

La Juventus si prepara a salutare un altro talento cresciuto nel proprio settore giovanile: Samuel Mbangula, giovane esterno belga classe 2004, potrebbe presto lasciare Torino. Con appena 12 presenze e 2 reti in Serie, il suo futuro sembra ormai lontano dai colori bianconeri, mentre Damien Comolli valuta di valorizzarlo per finanziare il Mondiale per Club 2025. La partenza di Mbangula segna un nuovo capitolo per il futuro della Vecchia Signora.

Mbangula, un talento in partenza Il futuro di Samuel Mbangula sembra lontano dalla Juventus. L'esterno belga, classe 2004 e prodotto del vivaio bianconero, è sul mercato, con Damien Comolli intenzionato a sfruttare il suo valore per finanziare il Mondiale per Club 2025. Con 12 presenze e 2 gol in Serie

Mbangula Juventus, interesse di alcuni club in vista dell’estate: spunta la valutazione dei bianconeri. Per questa cifra può salutare Torino - Mbangula, giovane talentuoso della Juventus, attira l’interesse di diversi club in vista dell’estate.

