Juventus Kalulu dichiara amore

Pierre Kalulu conquista i cuori bianconeri con parole d’amore sincere e passionate. Dopo il suo trasferimento dalla Milano alla Juventus, il difensore si è subito integrato, mostrando una versatilità impressionante e un attaccamento genuino alla maglia. Le sue dichiarazioni riflettono non solo il suo talento, ma anche un sentimento profondo per i colori juventini. La sua crescita promette grandi cose: il futuro della Juve sembra sempre più brillante con lui in campo.

Kalulu e le sue parole d'amore nei confronti dei bianconeri Pierre Kalulu, difensore della Juventus, vive un momento d'oro. Dopo il trasferimento dal Milan, si è integrato rapidamente nella squadra bianconera, mostrando versatilità e talento. La sua crescita è costante: sa adattarsi a più ruoli difensivi, dal terzino al centrale,

Kalulu, la Juventus ha deciso: sarà ancora bianconero. Le cifre del riscatto e i motivi che hanno convinto il club; McTominay nuovo idolo di Napoli: ha l’educazione dei lord e la carica dei guerrieri (Gazzetta); Soule dichiara amore alla Juve: Fino alla fine, qualunque cosa succeda.

Juventus, le scuse di Kalulu: "Non è così che volevo finire. Tiferò per voi da bordo campo!" - Il francese ha infatti rimediato un cartellino rosso nell'ultima gara di campionato giocata all'Olimpico contro la Lazio ... Scrive tuttomercatoweb.com