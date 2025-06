Juventus Elkann e la vicinanza alla squadra

John Elkann, presidente di Exor e cuore pulsante della Juventus, dimostra ancora una volta il suo impegno massimo nei confronti del club. Volando a Washington per sostenere dal vivo l’esordio nel Mondiale per Club contro l’Al-Ain, Elkann sottolinea quanto la passione e la vicinanza siano fondamentali per rafforzare il legame tra squadra e tifosi. La sua presenza si rivela un segnale forte di unità e ambizione, pronti a scrivere nuove pagine di successo.

Elkann vola a Washington per stare vicino alla squadra in vista del debutto Mondiale John Elkann, presidente di Exor e figura chiave della Juventus, sarĂ a Washington per il debutto del club nel Mondiale per Club contro l’Al-Ain. La competizione rappresenta un’occasione unica per rilanciare il prestigio internazionale della squadra. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Elkann e la vicinanza alla squadra

In questa notizia si parla di: elkann - juventus - squadra - vicinanza

Elkann in Arabia anche per la Juventus: alla ricerca di fondi sauditi (ossia il fondo Pif) – Il Fatto - John Elkann si reca in Arabia Saudita per esplorare opportunità di finanziamento per la Juventus, con particolare attenzione al fondo PIF.

John Elkann, Maurizio Scanavino, Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno salutato la squadra prima dell'allenamento odierno La Juventus è in partenza per gli Stati Uniti ed oggi ha ricevuto un segnale di vicinanza da parte di società e dirigenza A Vai su Facebook

Gazzetta - John Elkann vola dalla Juventus negli USA: previsto un confronto con Comolli, i temi; Juve, la carica di Elkann prima del Mondiale per Club: visita a sorpresa alla squadra; ELKANN, UN PIANO IMPORTANTE.

Gazzetta - John Elkann vola dalla Juventus negli USA: previsto un confronto con Comolli, i temi - La "missione", ovviamente, è assistere al debutto della sua Juventus al Mondiale per Club,. Segnala ilbianconero.com

Juventus, Elkann sempre più vicino: sarà a Washington per sostenere la squadra - L'ad di Exor vuole essere sempre più vicino alla Juventus, per questo seguirà la squadra in America durante il Mondiale per club ... Si legge su it.blastingnews.com