di alleanza storica che ha segnato un'epoca, unendo due grandi club italiani in un patto di ferro volto a dominare il calcio nazionale e internazionale. Questa collaborazione, fatta di strategie condivise e rivalità mai sopite, ha plasmato il panorama calcistico degli anni '90. La “Santa Alleanza” rappresenta ancora oggi un capitolo affascinante e controverso delle nostre passioni sportive, testimonianza di come le leggende si costruiscano anche sui momenti di intesa e sfida.

"Avevo acquistato Roberto Baggio. Ma a un certo punto arriva la telefonata di Gianni Agnelli. L’Avvocato spedisce un elicottero della Fiat ad Arcore, salgo con Berlusconi e ci portano a Torino. Capisco che Berlusconi ci sta ripensando e perdo il controllo. Alla fine, in nome delle buone relazioni, il presidente decide di rinunciare a Baggio". Anno 1990, narratore Adriano Galliani: trattasi della “Santa Alleanza“ tra Juventus e Milan. Una sorta di patto calcistico tra due societĂ vincenti, per non far schizzare all’insĂą i prezzi. Un gentlmen’s agreement all’insegna della non belligeranza. Che potrebbe, in qualche modo, tornare d’attualitĂ . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus e Milan: ritorna l'alleanza calcistica per Roberto Baggio?

