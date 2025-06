Juventus Crystal Palace su Kelly e Djaló

Il mercato estivo si infiamma con voci di una possibile svolta tra Juventus e Crystal Palace, che hanno messo gli occhi sui talentuosi Lloyd Kelly e Tiago Djaló. La Premier League mostra interesse per i difensori italiani, mentre i bianconeri valutano attentamente ogni mossa, adottando strategie diverse per ogni profilo. È il momento di scoprire come questa sfida potrebbe cambiare il destino dei giocatori e delle rispettive squadre.

