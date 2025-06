Juventus | Conceicao il riscatto è un rebus

Francisco Conceicao, talento in ascesa della Juventus, sta vivendo un’estate cruciale: tra prestito dal Porto e il possibile riscatto, il suo futuro in bianconero dipende da un rebus complicato. Con 7 gol e 9 assist in 30 presenze, l’ala portoghese ha già lasciato il segno, ma la strategia della società è ancora tutta da definire. Il suo riscatto potrebbe essere il colpo decisivo per il progetto di Tudor.

Conceicao, un talento da confermare Francisco Conceicao è al centro delle strategie della Juventus per il 2025-26. Arrivato in prestito dal Porto nell'estate 2024, l'ala portoghese ha conquistato Igor Tudor con 7 gol e 9 assist in 30 presenze, diventando un'arma preziosa nel 3-4-2-1. Con il Mondiale per Club 2025

