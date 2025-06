Juventus | Bezhani colpo dirigenziale per il futuro

La Juventus si prepara a rinforzare il proprio futuro con un colpo di scena: Viktor Bezhani, uomo di fiducia di Damien Comolli, sta per diventare il nuovo capo dell’area scouting. A soli 40 anni, il talentuoso albanese, attualmente al Tolosa, rappresenta una scelta strategica volta a consolidare la visione della società e a puntare su nuove energie. Un’operazione che potrebbe rivoluzionare il modo di scoprire e valorizzare i talenti. La rivoluzione è alle porte.

Bezhani, l'uomo di fiducia di Comolli La Juventus è a un passo dall'ingaggiare Viktor Bezhani come nuovo capo dell'area scouting, una mossa strategica per consolidare la visione di Damien Comolli. Il 40enne albanese, attuale direttore tecnico del Tolosa, è considerato il braccio destro del dg bianconero, con cui ha collaborato

Juventus, nuovo ds: Massara torna in pole. Area scout: scende Tognozzi, sale Bezhani, fedelissimo di Comolli - In casa Juventus, il futuro del settore sportivo si fa sempre più incerto e affascinante: con Massara che torna in pole position e Tognazzi che scende, sale Beshani, fedele di Comolli.

