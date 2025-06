Juventus | Antony colpo brasiliano

La Juventus guarda con interesse al mercato brasiliano, e Antony potrebbe essere il grande colpo per rinvigorire l’attacco bianconero. Dopo una stagione complicata al Manchester United e un’ottima prestazione in Spagna, il talento verdeoro si candida a diventare un tassello fondamentale. La sua presenza potrebbe portare nuova linfa alla squadra di Allegri, aprendo scenari entusiasmanti per il futuro. Vedremo se questa trattativa si concretizzerà e come influenzerà la rosa juventina.

Antony, un’occasione per la Juventus Antony è pronto a lasciare il Manchester United, e la Juventus è tra i club più attenti al suo futuro. Dopo una stagione deludente in Premier League e un rilancio in prestito al Real Betis, con 9 gol e 5 assist in 26 partite, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Antony, colpo brasiliano

In questa notizia si parla di: juventus - antony - colpo - brasiliano

Calciomercato Antony: chi vuole l’attaccante brasiliano? Dal Betis alla Juventus, il futuro di un giocatore rinato - Antony è tornato a brillare, e il suo futuro si fa sempre più incerto. Dopo un prestito al Betis, l'attaccante brasiliano è nel mirino di molte squadre, tra cui la Juventus.

sta davvero per diventare un nuovo calciatore del Napoli Voi vi aspettavate questo colpo dal presidente Aurelio De Laurentiis ? Vai su Facebook

Antony Juventus, il brasiliano lascerà lo United! Ultime; Dalla finale persa alla Juve: Comolli ha messo la freccia; Dal Brasile: Juventus su Antony.

Dal Brasile - Antony nel mirino della Juventus: i dettagli - Stando a quanto riportato dal portale brasiliano UOL Esporte, la Juventus sarbbe sulle tracce di Antony. Lo riporta tuttojuve.com

Juventus, colpo a sorpresa in attacco: “Contatti in corso” - Occhio alle sorprese che potrebbero arrivare in attacco ... Come scrive msn.com