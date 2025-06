Juventus al Mondiale per Club | Locatelli in dubbio chance per Douglas Luiz

Mister 51 milioni che, sorprendentemente, potrebbe scendere in campo al Mondiale per Club al posto di Locatelli, il cui recupero rimane incerto. La sfida tra Juventus e Al-Ain si avvicina, accendendo speranze e dubbi tra tifosi e staff. In un contesto così incerto, ogni dettaglio potrebbe fare la differenza: sarà il talento brasiliano a mettere d’accordo tutti? La risposta si delinea all’orizzonte.

Manuel Locatelli si è allenato in gruppo ieri in West Virginia, nel ritiro bianconero di Greenbrier dove si prepara l’esordio al Mondiale per Club, domani notte alle 3 italiane contro gli emiratini dell’Al-Ain a Washington. Il recupero del capitano non è però scontato per il debutto, anche nell’ottica della serie di impegni nella competizione. Ecco perchĂ© – strana la vita – si profila una chance in mediana per Douglas Luiz, Mister 51 milioni che rappresenta in questo momento uno dei giocatori bianconeri maggiormente candidati a partire in estate. Il brasiliano ha diversi club estimatori in Premier, dove per altro aveva brillato a lungo con l’Aston Villa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus al Mondiale per Club: Locatelli in dubbio, chance per Douglas Luiz

