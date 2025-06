Juve Stabia | le prime mosse e conferma del DS

La Juve Stabia si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo con le prime mosse e la conferma del direttore sportivo Matteo Lovisa. Rinnovat? fino al 2028, il giovane talento nato nel 1996 rafforza la sua volontĂ di costruire un futuro solido per le Vespe. Con un passato di rilievo al Pordenone, Lovisa rappresenta la figura chiave per guidare il progetto tecnico verso traguardi ambiziosi, determinato a mantenere alta la bandiera delle Vespe.

Juve Stabia, Lovisa rinnova fino al 2028: «Ci sono le basi per programmare il futuro». La S.S. Juve Stabia 1907 comunica il prolungamento del contratto con il direttore sportivo, Matteo Lovisa, fino al 30 giugno 2028. Alla guida del nostro progetto tecnico dal luglio del 2023, Lovisa, giovane direttore sportivo classe 1996, con un'esperienza importante al Pordenone, portato fino alle semifinali play off per la serie A, ha svolto un ruolo decisivo nella vittoria del campionato di Serie C girone C 202324 e nel sorprendente quinto posto conquistato nel campionato di Serie BKT 202425 con il raggiungimento della semifinale play off, un traguardo storico per Castellammare di Stabia.

