Juve Gyokeres è la priorità ma resta viva la pista Osimhen | sondati anche David e Retegui

La Juventus ha puntato deciso su Viktor Gyokeres come suo principale obiettivo di mercato, mostrando entusiasmo per le sue qualità. Tuttavia, la pista Osimhen rimane aperta, testimoniando l'interesse del club anche per altri talenti come David e Retegui. In un mercato sempre più dinamico, i bianconeri si preparano a fare scelte strategiche per rafforzare la rosa e puntare al massimo traguardo. La sfida è appena iniziata.

La Juventus ha scelto Viktor Gyokeres come obiettivo principale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Juve, Gyokeres è la priorità ma resta viva la pista Osimhen: sondati anche David e Retegui

In questa notizia si parla di: gyokeres - juve - priorità - resta

Gyokeres Juve: altro gol da extraterrestre e Sporting campione di Portogallo! Futuro definito per l’attaccante accostato ai bianconeri – VIDEO - Ryogoku Juve continua a sorprendere: Gyokeres, leave da extraterrestre, segna ancora, consolidando il suo status di campione e accostato ai bianconeri.

L'esperto di mercato Fabrizio Romano conferma: Gyokeres, obiettivo della Juve per l'attacco, ha detto no allo United C'è una cattiva notizia, però, per i bianconeri: la sua priorità sarebbe l'Arsenal ? #Juve #Gyokeres #SpazioJ Vai su X

#Juve, ecco la situazione #Gyokeres e #Osimhen secondo le informazioni ad oggi di Fabrizio Romano Le parole Fabrizio Romano su YT: "L'Al-Hilal non si è ancora arreso per Theo Hernandez e Osimhen. Su Osimhen resta l'interesse del Galatasaray. L Vai su Facebook

Romano - La priorità di Gyokeres è l'Arsenal. La posizione della Juventus; Romano: Gyokeres ha dato priorità per giocare con un club; Gyokeres, la strategia Juve da 20 a 100. Tra gli esterni c’è chi torna di moda….