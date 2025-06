Juve arriva Jonathan David | c’è l’indizio che conferma tutto

La Juventus si prepara a un'estate di grandi cambiamenti, con il ritorno di Igor Tudor alla guida e un mercato in fermento. Tra i nomi più caldi spicca Jonathan David, il promettente bomber che potrebbe diventare il nuovo volto dei bianconeri. Un indizio concreto sembra aver svelato il suo futuro in Torino, alimentando l’entusiasmo tra i tifosi. La stagione si avvicina, e la Juventus sta già tracciando il suo nuovo cammino...

Jonathan David il nuovo bomber per Igor Tudor: l'indizio conferma tutto ed i tifosi sono entusiasti La Juve lavora sul mercato per costruire una rosa all'altezza in vista della prossima stagione. La conferma ufficiale di Igor Tudor sulla panchina bianconera ha dato il via alle trattative. Serve programmare e costruire e soprattutto rimpolpare l'organico in quei ruoli chiave che sono apparsi sguarniti. In casa bianconera, peraltro, bisogna costruire la rosa seguendo i diktat del nuovo tecnico. Tudor, infatti, adotta il 3-4-2-1, un modulo inizialmente non previsto in casa bianconera, con l'ex dirigente Giuntoli che aveva costruito la squadra sul 4-2-3-1.