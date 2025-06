Justin Bieber si sfoga con i fan e parla dei suoi problemi di rabbia

Justin Bieber si sfoga con i fan, aprendo il cuore sui suoi problemi di rabbia e difficoltà emotive. In un coinvolgente messaggio sui social, il cantante canadese rivela quanto sia difficile per lui gestire le emozioni e mantenere la salute mentale. La sincerità di Bieber ricorda a tutti che anche le star affrontano sfide personali, dimostrando che il coraggio di parlare è il primo passo verso la guarigione.

Da qualche tempo Justin Bieber sta condividendo con i suoi fan, attraverso i social, le proprie difficoltà emotive. Nel suo ultimo post, il cantante canadese ha risposto ai suoi followers, che da mesi gli chiedono insistentemente di “recuperare” la salute mentale e fisica. «Non credete che se fossi stato in grado di farlo lo avrei già fatto?», sono state le sue parole, «So che sono a pezzi. So di avere problemi di rabbia. È una vita che cerco di lavorare su me stesso e risolvere i miei problemi come mi dice la gente. L’effetto però è che divento ancora più stanco e arrabbiato. Più cerco di crescere, più mi concentro su me stesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Justin Bieber si sfoga con i fan e parla dei suoi problemi di rabbia

