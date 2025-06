Jurassic World - La rinascita Gareth Edwards | Speravo di odiare lo script perché avevo bisogno di una pausa

Jurassic World - La rinascita, il nuovo capitolo del franchise con Scarlett Johansson, promette emozioni e sorprese. Gareth Edwards, regista già noto per la sua visione innovativa, aveva pianificato di prendersi una pausa prima di immergersi nelle pagine della sceneggiatura. Tuttavia, i dinosauri hanno avuto un altro piano, conquistando il suo interesse e trasformando totalmente le sue aspettative. La nuova avventura si prospetta più coinvolgente che mai, pronto a scoprire cosa ci riserverà ?

Il regista del nuovo sequel del franchise di Jurassic World con protagonista Scarlett Johansson aveva intenzione di fermarsi. I dinosauri hanno convinto Gareth Edwards. Il regista di Jurassic World - La rinascita ha confessato in un'intervista la sua intenzione di prendere una pausa dal lavoro prima di leggere la sceneggiatura del film. Edwards sperava vivamente di non essere interessato allo script del nuovo film di Jurassic World, in maniera tale da legittimare a se stesso il desiderio di fermarsi per un po'. Gareth Edwards voleva prendersi una pausa prima di imbattersi in Jurassic World - La rinascita "Ho letto la sceneggiatura con l'intenzione di odiarla, perché volevo solo prendermi una pausa" ha spiegato Edwards "Ero pronto a dire . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jurassic World - La rinascita, Gareth Edwards: "Speravo di odiare lo script perché avevo bisogno di una pausa"

In questa notizia si parla di: jurassic - world - edwards - gareth

Amazon prenota la Steelbook 4K di Jurassic World a 59,99€ in uscita il 10 luglio 2025 - Amazon ha aperto le prenotazioni per la Steelbook 4K di Jurassic World, in uscita il 10 luglio 2025. Questa edizione limitata, proposta a 59,99 euro, è un must per i fan del franchise, offrendo un'esperienza di collezionismo unica per gli amanti dei dinosauri.

Thor 5 è in via di sviluppo alla Disney Pictures e ai Marvel Studios. Il film non sarà diretto da Taika Waititi ma al momento Gareth Edwards (Jurassic World: Rebirth, Godzilla, Star Wars: Rogue One) e Sam Hargreave (Tyler Rake 1 e 2) sono i favoriti per la regia Vai su Facebook

Jurassic World - La rinascita, Gareth Edwards: Speravo di odiare lo script perché avevo bisogno di una pausa; Jurassic World: La Rinascita, il nuovo trailer è da brividi! Sembra quello di un horror; Rinascimento di Jurassic World: Scarlett Johansson affronta i dinosauri di Gareth Edwards.

Jurassic World - La rinascita, Gareth Edwards: "Speravo di odiare lo script perché avevo bisogno di una pausa" - Il regista del nuovo sequel del franchise di Jurassic World con protagonista Scarlett Johansson aveva intenzione di fermarsi. Da msn.com

Jurassic World: La Rinascita, il nuovo trailer è da brividi! Sembra quello di un horror - Guardate il nuovo trailer di Jurassic World: La Rinascita, attesissimo settimo capitolo della saga di Jurassic Park. Lo riporta cinema.everyeye.it